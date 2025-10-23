Haberler

Almanya'da E. Coli Salgını: 2 Ölü, 183 Vaka

Güncelleme:
Almanya'da E. Coli (STEC) bakterisi kaynaklı salgında biri çocuk olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, 22 Ekim itibarıyla 183 vakanın tespit edildiğini ve özellikle 10 yaşın altındaki çocukların daha fazla etkilendiğini bildirdi.

Almanya'da E. Coli (STEC) bakterisi kaynaklı salgında 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Robert Koch Enstitüsünün (RKI) yayımladığı rapora göre, bir erkek çocuk ile bir kadının E.Coli salgınında öldüğü ifade edildi.

Söz konusu iki kişinin, E. Coli bakterisine bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca yine 90 yaşında bir kişinin salgınla bağlantılı olarak hayatını kaybettiği ancak vakanın tam olarak teyit edilmediği belirtildi.

RKI'ya göre özellikle 10 yaşın altındaki çocuklar mevcut salgından daha fazla etkileniyor.

22 Ekim itibarıyla salgında 183 vakanın tespit edildiği, diğer 168 vakada ise E. Coli şüphesi bulunduğu ancak net teşhisin konulmadığı raporda yer aldı.

Kaynak: AA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
