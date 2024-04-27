Almanya'da DİTİB'in 40. Kuruluş Yıl Dönümü Gençlik Buluşması

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Güglingen beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) 40'ıncı kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen "Gençlik Buluşması"na 600 genç katıldı.

Güglingen DİTİB Osman Gazi Camisi'nin ev sahipliğinde, Stuttgart DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanlığı ve Württemberg DİTİB Eyalet Bölge Birliği işbirliğiyle düzenlenen Gençlik Buluşması'nda, DİTİB'in 40 yıllık geçmişi anlatıldı, Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) tanıtıldı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Stuttgart DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Fatih Burak Mermer, burada yaptığı konuşmada gençlere sevgi, saygı, sadakat, sorumluluk ve sabır gibi önemli kavramları hayatlarına rehber edinmelerini tavsiye etti.

Marmara İlahiyat Fakültesi mezunlarından Mesut Arslan ve Kübra Arslan da UİP hakkında bilgi vererek kendi deneyimlerini anlattılar.

UİP'e katılan gençler, Türkiye'deki eğitimlerinin kendilerine sağladığı faydaları anlatarak gençlerin sorularını yanıtladı.

600 gencin katıldığı etkinlikte düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.