Almanya'da Demans Hastalığından Ölenlerin Sayısı Yüzde 4,4 Arttı
Almanya Federal İstatistik Ofisi, 2024 yılında demans hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısının 61 bin 927 olduğunu ve bunun 2023'e göre yüzde 4,4'lük bir artışa karşılık geldiğini açıkladı. Demans hastalığından ölenlerin büyük bir kısmı 80 yaşın üzerinde bulunuyor.
Almanya'da demans hastalığından ölenlerin sayısının 2024'te, 2023'e göre yüzde 4,4 arttığı bildirildi.
Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında 61 bin 927 kişi, demans hastalığı nedeniyle öldü.
Bunun 2023'e göre yüzde 4,4 oranında bir artış anlamına geldiği belirtildi.
2024'te demans hastalığından ölen erkeklerin sayısının 21 bin 247, kadınların sayısının da 40 bin 680 olarak kayda geçtiği kaydedildi.
Demans hastalığından ölenlerin yüzde 89,1'inin 80 yaşın üzerinde olduğu ifade edildi.
Demansın, kadınlarda en sık görülen ölüm sebeplerinden biri olduğu ancak erkeklerde de giderek arttığı kaydedildi.