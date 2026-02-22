Almanya'da CDU, Gazze'de UNRWA üzerinden yapılan ödemelerin durdurulmasını istedi

Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) üzerinden yapılan yardım ödemelerinin durdurulmasını istedi.

Stuttgart'ta gerçekleşen parti kongresinde kabul edilen önergede, Gazze'de UNRWA üzerinden yapılan ödeme desteğinin durdurulması istendi.

Önergeye göre Almanya ve Avrupa Birliği (AB) fonları, Filistin yönetiminin belirlenen şartları yerine getirmediği müddetçe serbest bırakılmayacak.

Önergede yardımların bundan sonra BM Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve diğer uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yapılması talep ediliyor.