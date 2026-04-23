Almanya'da sabotaj amacıyla casusluk faaliyetinde bulundukları şüphesiyle iki kişi tutuklandı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde sabotaj amacıyla casusluk faaliyetinde bulundukları şüphesiyle iki kişinin tutuklandığı bildirildi.

Münih Başsavcılığı, Bavyera Aşırılık ve Terörle Mücadele Merkezi (ZET) ve Bavyera Eyalet Kriminal Dairesinden yapılan ortak açıklamada, polisin 12 Nisan'da Neuendettelsau yakınlarında BAB 6 otoyolunda Waidhaus/Pilsen yönünde seyreden Letonya plakalı bir aracı rutin trafik kontrolü kapsamında durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, 43 yaşındaki Ukrayna ve 45 yaşındaki Letonya vatandaşının içinde bulunduğu araçta sahte kimlik belgeleri, kameralar, bir İHA, GPS izleme cihazları, telsizler, cep telefonları, SIM kartlar gibi çeşitli eşyalara el konulduğu ifade edildi.

Bu kişiler hakkında sabotaj amacıyla casusluk faaliyetinde bulunma ve sahte resmi kimlik belgeleri temin etme şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, söz konusu kişilerin Almanya dışındaki bir örgüt ya da bir kurumun talimatıyla hareket ettiğinden şüphelenildiği aktarıldı.

Açıklamada, Almanya'da sabit ikameti bulunmayan şüphelilerin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.