Almanya'da bir camiye saldırı planına ilişkin soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı

Almanya'da Gera Savcılığının, bir camiye saldırı planlandığı gerekçesiyle bir yıldan beri soruşturma yürüttüğü ortaya çıktı.

Alman medyasında Savcılığa dayandırılan haberde, Almanya'da bir camiye saldırı yapılacağı şüphesiyle 27 ve 28 yaşlarındaki 2 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

28 yaşındaki kişinin Aralık 2024'te gözaltına alınarak tutuklandığı, diğer kişinin evinde de aramalar yapıldığı ifade edildi. 28 yaşındaki şüpheli hakkındaki tutuklama kararının acil bir suç şüphesi bulunmadığından ötürü ocak ayının sonunda kaldırıldığı aktarıldı.

Thüringen İçişleri Bakanlığının Eyalet Meclisinde Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta ise Almanya'da bir camiye saldırı yapmak isteyen 28 yaşındaki şüphelinin "çok sayıda Müslümanı silahla vurmayı" amaçladığı ifade edildi.

Söz konusu yanıtta, şu ana kadar somut saldırı hazırlığının tespit edilemediği ancak soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Haberlerde, planlanan eylemin resmi istatistiklerde "aşırı sağcı terör suçu" olarak kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.

"Bu tehlikenin açık şekilde kamuoyuna iletilmesi gerekiyor"

Sol Parti Thüringen Eyalet Meclisi Milletvekili Katharina König-Preuss, eyalet hükümetinin iletişimini eleştirerek, olayın boyutunun eyalet hükümetince kamuoyuna açık şekilde aktarılmadığını, olayın Sol Parti'nin Mecliste yaptığı girişimle ortaya çıkmasının ciddi bir siyasi ihmal olduğunu söyledi.

König-Preuss, ırkçı saldırı planlarının net ortaya konulması ve bu tehlikenin açık şekilde kamuoyuna iletilmesi gerektiğini kaydetti.