Almanya'da Başbakan Merz'e Olan Güven Sarsıldı

Yapılan bir ankete göre, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in çalışmalarından memnuniyetsizlik oranı %75'e yükseldi. Ankete katılanların büyük bir kısmı, Merz'in liderliğini eleştiriyor.

Almanya'da yapılan bir anket, Başbakan Friedrich Merz'in çalışmalarından duyulan memnuniyetsizliğin arttığını ortaya koydu.

Forsa araştırma şirketinin RTL/NTV televizyon kanalı için 18-24 Kasım tarihlerinde yaptığı ankette, 2 bin 501 katılımcıya, Başbakan Merz'in çalışmaları üzerine sorular yöneltildi.

Anketin sonuçlarına göre, "Başbakan Merz'in şu ana kadar yaptığı çalışmalarından memnunum" ifadesine katılımcıların yüzde 75'i "hayır", yüzde 23'ü "evet" yanıtını verdi.

Almanya'nın doğu eyaletlerinde yaşayanların yüzde 78'inin, Bavyera'da yaşayanların yüzde 79'unun ve serbest meslek sahibi olanların yüzde 80'inin, Merz'in çalışmalarından memnun olmaması dikkati çekti.

Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) destekçilerinin yüzde 70'inin, Merz'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) destekçilerinin yüzde 40'ının, hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) destekçilerinin de yüzde 52'sinin Merz'in bugüne kadar yaptığı çalışmalarından memnun olmadığı belirlendi.

Haziran ortasından bu yana Merz'in çalışmalarından memnun olanların oranının 20 puan düşerek yüzde 23'e gerilemesi, memnun olmayanların oranının ise 26 puan artarak yüzde 49'dan yüzde 75'e yükselmesi dikkati çekti.

Aşırı sağcı AfD birinci sırada

Ankete göre, Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 26 oy oranıyla Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin önünde birinci sırada yer alıyor.

Yüzde 25 ile ikinci sırada yer alan CDU/CSU, 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimde aldığı yüzde 28,6 oy oranının altında kaldı.

Hükümet ortağı SPD'nin yüzde 14 oy oranında kaldığı ankette Yeşillerin oy oranı yüzde 12, Sol Partinin oy oranı da yüzde 11 oldu.

CDU/CSU'nun 23 Şubat'ta yapılan erken seçimi kazanmasının ardından Başbakan Merz liderliğinde 6 Mayıs'ta SPD ile koalisyon hükümetini kurulmuştu.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
