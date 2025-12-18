Haberler

Almanya'da aşırı sağcı terör hücresine üye olma suçlamasıyla 8 kişi hakkında suç duyurusu

Federal Savcılık, 'Son Savunma Dalgası' adlı aşırı sağcı terör hücresiyle ilgili 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şüphelilerin göçmenlere yönelik saldırılar planladığı iddiaları gündemde.

Almanya'da aşırı sağcı terör hücresine üye olma suçlamasıyla 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, göçmen kökenlilere yönelik saldırılar planladığı ve gerçekleştirdiğine yönelik somut delillerin bulunduğu belirtilen "Son Savunma Dalgası" adlı aşırı sağcı terör hücresiyle ilgili iddianame hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, 14 ila 21 yaşları arasındaki 8 neo-Nazi şüphelisi hakkında Hamburg Yüksek Bölge Mahkemesi Devlet Güvenlik Senatosuna, terör örgütüne üyelik veya destek, cinayete teşebbüs, cinayet işlemek için komplo kurma ve ağır yaralama gibi ithamlar nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Şüphelilerden ikisi 2024 yılında Brandenburg'daki bir kültür merkezini ateşe vermekle suçlanıyor. Yangında merkezin tamamen yandığı ve çalışanların şans eseri yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Zanlıların Thüringen'deki Schmölln ve Brandenburg'daki Senftenberg'de bulunan sığınmacı yurtlarına yönelik saldırı planı yapıp girişiminde bulundukları kaydedildi.

Federal Savcılığa göre "Son Savunma Dalgası" grubu, kendisini Alman ulusunu korumak için bir tür "son çare" olarak görüyor.

Amaçları, "göçmenlere ve siyasi muhaliflere karşı şiddet kullanarak demokratik sistemi çökertmek" olarak ifade edilen grup, özellikle sığınma evleri ve solcu kurumlara yönelik kundaklama ve bombalı saldırılar planlamakla itham ediliyor.

