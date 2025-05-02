Almanya'da Aracın Kalabalığa Dalması: 8 Yaralı

Almanya'da Aracın Kalabalığa Dalması: 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stuttgart'ta bir aracın kalabalığa dalması sonucu 3'ü ağır olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. Olayın trafik kazası olarak değerlendirildiği bildirildi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, bir aracın bir grup insana çarpması sonucu yaralıların olduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun saldırı ya da kasıtlı bir eylem olduğuna dair bulgu bulunmadığı, olayın trafik kazası olarak değerlendirildiği kaydedildi.

İtfaiye ekipleri, olayda 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

Kazaya karışan aracın 42 yaşındaki sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.