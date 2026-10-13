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Almanya'da 2023'te işlenen cinayetin şüphelisi Mardin'de yakalanıp tutuklandı.

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Almanya'da 2023 yılında işlenen cinayete ilişkin aranan şüpheli, Mardin'in Yeşilli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Almanya'da işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak aranan ve Mardin'de yakalanan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında Türk vatandaşı M.A'nın Almanya'da öldürülmesine ilişkin aranan cinayet şüphelisi U.A'nın Mardin'de olduğunu tespit etti.

Yeşilli ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, U.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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