Almanya'da 2023'te işlenen cinayetin şüphelisi Mardin'de yakalanıp tutuklandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Almanya'da işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak aranan ve Mardin'de yakalanan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında Türk vatandaşı M.A'nın Almanya'da öldürülmesine ilişkin aranan cinayet şüphelisi U.A'nın Mardin'de olduğunu tespit etti.

Yeşilli ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, U.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA