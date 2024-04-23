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Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul Havalimanı'nda Alman Lojistik Firmasını Ziyaret Etti

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İstanbul Havalimanı'nda Alman lojistik firmasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Steinmeier, DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu'ndan DHL'nin Türkiye operasyonları hakkında brifing aldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, İstanbul Havalimanı'nda Alman lojistik firmasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Alman lojistik şirketi DHL'nin İstanbul Havalimanı'ndaki merkezine gelen Steinmeier'i, DHL Express Almanya Genel Müdürü Mustafa Tonguç ve DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu karşıladı.

Merkezdeki lojistik işlemlerini yerinden izleyen Steinmeier, Tonguç ve Demiroğlu'ndan DHL'nin Türkiye operasyonları hakkında brifing aldı.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner de Cumhurbaşkanı Steinmeier'e eşlik etti.

DHL Express Türkiye Genel Müdürü Demiroğlu, burada yaptığı konuşmada, 42 bin metrekarelik bir alana sahip bu operasyon merkezini 2021'de 135 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiklerini belirterek, lojistik teknolojisi açısından dünyanın çok ilerisinde olduklarını söyledi.

Merkezin, hızlı hava kargo taşımacılığı sektöründe ilk olma özelliği taşıdığını kaydeden Demiroğlu, Avrupa ülkeleri arasında AR-GE Merkezi kapsamında kurulan ilk Dijital Dönüşüm Ofisi'nin de burada yer aldığını ifade etti. Demiroğlu, yatırımlarının sürekli artarak devam ettiğini dile getirdi.

Alman Cumhurbaşkanı Gaziantep'e hareket etti

Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, buradaki ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Gaziantep'e hareket etti.

Steinmeier, dün üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk durağı olarak geldiği İstanbul'da temaslarda bulunmuştu. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette Steinmeier, İstanbul'un ardından Gaziantep ve Ankara'da temaslarda bulunacak.

Kaynak: AA / Güncel

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