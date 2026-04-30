Almanya Başbakanı Merz: Trump ile İlişkimiz, İran Konusundaki Anlaşmazlığa Rağmen İyi Durumda

BERLİN, 30 Nisan (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisinin iyi olduğunu söyledi. İki lider kısa süre önce İran savaşıyla ilgili olarak birbirine karşı sert söylemler kullanmıştı.

Merz çarşamba günü başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Trump ile "dostane ilişkisinin" sürdüğünü belirterek, savaşla ilgili atılan adımlar konusunda başından bu yana bazı şüpheleri bulunduğunu ifade etti.

Almanya ve Avrupa'nın, çatışmaların sonuçlarından ciddi zarar gördüğüne dikkat çeken Merz, bu nedenle İran'daki durumun bir an önce çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Hafta başında yaptığı açıklamada, ABD'yi İran'a yönelik "plansız" askeri müdahalede bulunmakla eleştiren Merz, "İran yönetiminin, ABD'yi küçük düşürdüğünü" söylemişti.

Trump ise salı günü sosyal medya üzerinden verdiği yanıtta, Merz'in "ne dediğini bilmediğini" söylemiş ve Merz'i İran'ın nükleer emellerine kayıtsız kalmakla eleştirmişti.

