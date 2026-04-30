Haberler

Almanya Başbakanı Merz: Trump ile İlişkimiz, İran Konusundaki Anlaşmazlığa Rağmen İyi Durumda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BERLİN, 30 Nisan (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisinin iyi olduğunu söyledi. İki lider kısa süre önce İran savaşıyla ilgili olarak birbirine karşı sert söylemler kullanmıştı.

Merz çarşamba günü başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Trump ile "dostane ilişkisinin" sürdüğünü belirterek, savaşla ilgili atılan adımlar konusunda başından bu yana bazı şüpheleri bulunduğunu ifade etti.

Almanya ve Avrupa'nın, çatışmaların sonuçlarından ciddi zarar gördüğüne dikkat çeken Merz, bu nedenle İran'daki durumun bir an önce çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Hafta başında yaptığı açıklamada, ABD'yi İran'a yönelik "plansız" askeri müdahalede bulunmakla eleştiren Merz, "İran yönetiminin, ABD'yi küçük düşürdüğünü" söylemişti.

Trump ise salı günü sosyal medya üzerinden verdiği yanıtta, Merz'in "ne dediğini bilmediğini" söylemiş ve Merz'i İran'ın nükleer emellerine kayıtsız kalmakla eleştirmişti.

Kaynak: Xinhua
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

İBB davasında 9 ismin tahliyesi istendi
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı

Körfez'de yangın çıkaracak tarihi rest: Yeni bir dönem başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Cami içerisinde uygunsuz görüntüler! Meselenin aslı ortaya çıktı

Cami içerisinde uygunsuz görüntü! Meselenin aslı ortaya çıktı
Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı