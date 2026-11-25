Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın ne istediğini gayet iyi bildiğini; Ukrayna'dan daha fazlasını istediğini söyledi.

Merz, 2027 bütçesinin görüşüldüğü Federal Mecliste konuşma yaptı.

Alman hükümetinin Ukrayna'ya destek vermesine yönelik eleştirilere cevap veren Merz, "Rusya ne istediğini gayet iyi biliyor ve Rusya, Ukrayna'dan çok daha fazlasını istiyor. Bunu kavramayanlar ya bu dünyayı anlamıyor ya da ülkemizin özgürlüğü ve açıklığı konusunda başka hedefler güdüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Baltık bölgesinde, Polonya'da, Karadeniz'de ve uzayda gerilimi tırmandırdığını belirten Almanya Başbakanı, Almanya'da da insanların hayatını kaybetmesini bile göze alarak gerilimi tırmandırdığını savundu.

Merz, bu nedenle Avrupalıların Rusya'ya sınırlarını göstereceğini dile getirerek "Bunu yapacağız ve yapmak zorundayız." diye konuştu.

Berlin'de 19 Kasım'da Ukrayna konusunda düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına işaret eden Merz, toplantıya katılan Amerikalıların Avrupalıların bu konuda ne denli hemfikir ve birlik içinde olduklarına şaşırdığı izlenimini edindiğini aktardı.

Merz, halen bu kararlılığın gerçek bir barışın sağlanmasına yönelik temkinli bir iyimserliğe olanak sağladığını kaydetti.

"Bu (Ukrayna'ya destek) bizim özgürlüğümüzle de ilgilidir." diyen Almanya Başbakanı, ortak değerlerin saldırıya uğrayanların desteklenmesini gerektirdiğine vurgu yaptı.

Avrupa bütçesine ilişkin Brüksel'de bu akşam müzakereler yapılacağını ve 2028-2034 yıllarında ne kadar paranın ne için harcanacağı sorularının tartışılması gerektiğine dikkati çeken Merz, bu müzakerelerde harcamaların sınırlandırılmasına ve Avrupa'yı gerçekten daha güçlü kılacak güvenlik ve rekabet edebilirlik konularına odaklanılması için ısrar ettiğini anlattı.

Bütçe, gelecek yıllarda ortaya çıkacak tüm sorulara henüz cevap vermiyor

Başbakan Merz, Almanya'da da bütçe konusunda son haftalarda yoğun tartışmaların yaşandığına işaret etti.

Tartışmaların kamuoyu önünde de yapıldığını belirten Merz, "İtiraf edeyim, bu bütçenin hazırlanması süreci kesinlikle bir güzellik ödülünü hak etmedi." diye konuştu.

Merz, bu bütçenin ülkedeki insanların endişelerini dikkate aldığını ancak gelecek yıllarda ortaya çıkacak tüm mali politika sorularına henüz cevap vermediğini dile getirdi.

"Her şeyi artık vergi gelirleriyle karşılamayacağız"

Bu soruları tüm boyutlarıyla gerçekten anlamak ve bunları her bütçe döneminde??????? somut bir şekilde yanıtlamak için hep birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiğini ifade eden Merz, "Burada bulunan hepimiz, bazı alışılagelmiş ve benimsediğimiz düşüncelerimizden vazgeçmek zorunda kalacağız. Çünkü çok uzun zamandır ve fazlasıyla alıştığımız her şeyi artık vergi gelirleriyle karşılayamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Almanya'nın devletin temel görevlerinden biri olan dış güvenliğin sağlanması için yapılması gereken harcamalardan uzun süre tasarruf ettiğini vurgulayarak "Bunun yerine başkalarına güvendik. Somut ve yeni ortaya çıkan dış tehditler burada aklımızı başımıza almamız gerektiğini açıkça gösterdi." yorumunu yaptı.

Ülkenin güvenliğinin aleyhine olan bu politikadan vazgeçtiklerini ifade eden Almanya Başbakanı, Almanya'nın bugün kendini daha iyi savunabilecek durumda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA