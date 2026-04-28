Almanya Başbakanı Merz: İran Yönetimi Washington'ı Küçük Düşürüyor

BERLİN, 28 Nisan (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'yi İran'a "plansız" askeri müdahalede bulunmakla eleştirerek, İran yönetiminin Washington'ı "küçük düşürdüğünü" söyledi.

Merz, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir okulda yaptığı konuşmada, Washington'ın İran'la arasındaki savaşı kısa sürede sona erdirebileceğinden şüphe duyduğunu ifade etti.

Alman Spiegel dergisi, Merz'in "ABD'nin savaşa herhangi bir strateji olmadan girdiği çok açık. İran ise müzakereleri son derece ustaca yürütüyor. Bu tür çatışmalarda mesele, savaşı sadece başlatmak değil, nasıl sona erdirileceğini de bilmektir" şeklindeki ifadelerine yer verdi.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması ve küresel petrol tedarik zincirlerinin yeniden işler hale getirilmesi için destek teklif ettiklerini yineleyen Merz, bunun ancak çatışmalar tamamen sona erdiğinde mümkün olacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
