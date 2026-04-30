Almanya Başbakanı Merz: "İran müzakere masasına gelmeli"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'a, ABD ile müzakere masasına oturma çağrısında bulundu.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil ile Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Munster kentindeki birliği ziyaret eden Merz, alanda birliğin tatbikatını da takip etti.

Merz, burada yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını bir an önce sonlandırması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Belirli ön koşulların sağlanması durumunda Hürmüz Boğazı'nda Almanya'nın seyrüsefer güvenliğine katkıda bulunmaya hazır olduğunu yineleyen Merz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen gayriresmi nitelikli Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Tahran'a yönelik yaptırım baskısının artırılmasını savunduğunu anımsattı.

Merz, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının büyük ekonomik zarara yol açacağı uyarasında bulunarak, "Bu nedenle mesajımız şudur; İran müzakere masasına gelmeli. Zaman kazanmaya oynamayı bırakmalı. Tüm bölgeyi ve nihayetinde tüm dünyayı daha fazla rehin almamalı." dedi.

Tüm bu konularda tüm ortaklarla, özellikle Washington ile de yakın ve güvene dayalı bir iletişim içinde olduklarını dile getiren Merz, "Bunu, ortak transatlantik çıkarlar doğrultusunda yapıyoruz. Bunu karşılıklı saygı ve adil bir yük paylaşımıyla yapıyoruz." diye konuştu.

Merz, Alman ordusunun büyümesini ve güçlenmesini istediklerini belirterek, "Ülkedeki insanlara, NATO'daki müttefiklere ve ortaklara yönelik sorumluluğumuz, NATO'da ve Avrupa'da askeri olarak liderlik rolünü yerine getirmemizi gerekli kılıyor." ifadesini kullandı.

Alman ordusunun bir dönüşüm içinde olduğunu vurgulayan Merz, "Burada bugün caydırıcılık ve savunma açısından hazır olmalıyız. 'Hemen savaşa hazır' durumda." şeklinde konuştu.

Merz, aynı zamanda yarının sınamalarına da hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ederek, bunun büyük bir çaba gerektireceğini, dünyadaki tehditlerin ve çatışmaların yürütülme biçiminin temelden değiştiğini dile getirdi.

Alman hükümetinin son 12 ayda ülkenin güvenliğini güçlendirmek için büyük çaba sarf ettiğini belirten Merz, büyük çaplı tedarik projelerinin başlatıldığını ve "savunma sanayinin motorunun yeniden çalışmaya başladığını" anlattı.

Merz, tüm bunların Almanya'nın ve Avrupa'nın güvenliği için gerekli yatırımlar olduğunu ve bunun transatlantik ortaklığa katkıda bulunduğunu kaydetti.