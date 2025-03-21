İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı

İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi başladı
İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri

İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini İmamoğlu için bozdu
İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi

Soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyoner olma hikayesi

Almanya, 13 Yıl Aradan Sonra Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ziyareti sırasında, 2012'de kapatılan Şam Büyükelçiliği 20 Mart 2025 tarihi itibarıyla yeniden faaliyete geçti.

ŞAM, 21 Mart (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Almanya Büyükelçiliği, 20 Mart 2025.

Suriye medyası perşembe günü, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ziyareti sırasında, 13 yıl kapalı kalan Şam Büyükelçiliği'ni yeniden açtığını bildirdi.

Almanya, 2012 yılında Suriye'deki iç savaşın başlamasının ardından Şam'daki büyükelçiliğini kapatma kararı almıştı. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title