Alman Tamara Erdoğan Müslüman Oldu

Alman Tamara Erdoğan Müslüman Oldu
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Adıyaman'da yaşayan Alman kadın Tamara Erdoğan, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olarak Esma ismini aldı. İhtida merasimi Adıyaman İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirildi.

Adıyaman'da yaşayan Alman Tamara Erdoğan, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Erdoğan, Müslüman olmaya karar verdikten sonra Adıyaman İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Burada düzenlenen ihtida merasiminde Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen Erdoğan, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu öncülüğünde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Kur'an-ı Kerim ve seccade hediye edilen Tamara, ismini "Esma" olarak değiştireceğini söyledi.

Kaynak: AA / Muhammet Ballı - Güncel
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