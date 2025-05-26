Alman Ordusu Hava Savunmasına Büyük Yatırım Yapacak

Alman Ordusu Hava Savunmasına Büyük Yatırım Yapacak
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Alman ordusu, jeopolitik riskler ve artan belirsizlikler karşısında 10 yıl içerisinde hava savunmasını etkin hale getirmek için büyük yatırımlar yapacağını duyurdu. Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer'ın onayladığı raporda, entegre füze savunması, insansız hava araçları ve siber savunma yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Alman Ordusu'nun (Bundeswehr), jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlikle 10 yıl içinde hava savunmasını daha etkin hale getirmek için büyük yatırım yapacağı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'ın Alman ordusunun 10 yılda hava savunmasında daha etkin olmayı hedefleyen raporu 19 Mayıs'ta onayladığı belirtildi.

Artan belirsizlikte Alman ordusunun en önemli önceliklerden birinin hava tehditlerine karşı korumanın güçlendirilmesi olduğu kaydedilen haberlerde, Bundeswehr'in 10 yıl içinde hava savunmasını daha etkin hale getirmek için büyük yatırım yapacağı ifade edildi.

Bu amaçla, Bundeswehr, entegre füze savunması, kısa ve orta menzilli hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve dron sürülerine karşı silahlar alacak. Ayrıca, Alman ordusu, siber uzayda saldırı ve savunma yetenekleri de dahil olmak üzere modern hava saldırı yeteneklerinin genişletilmesi ve daha da geliştirilmesini de hedefliyor.

Raporda, "Mevcut somut tehdit durumu nedeniyle, öncelikle 2029'a kadar silahlı kuvvetlerin operasyonel teçhizat anlamında kapsamlı olarak hazır olmasının sağlanmasına odaklanılacaktır." ifadeleri yer aldı.

2029'dan sonra, elde edilen operasyonel hazırlığın sürdürülmesi, yenilikçi teknolojilerin ve gelişmelerin entegrasyonu yoluyla daha da artırılması ve sürekli olarak sağlanması gerektiği de raporda yer aldı.

Rapora göre, Bundeswehr daha fazla mühimmat tedarik edecek ve stoklayacak.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Bundeswehr'in 2029 yılına kadar "savaşa hazır" olması gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Güncel
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