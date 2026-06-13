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Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün sıkıştırdığı otomobil, takla atıp bahçeye düştü: kaza anı kamerada

Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün sıkıştırdığı otomobil, takla atıp bahçeye düştü: kaza anı kamerada
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Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün sıkıştırdığı otomobil, bariyerleri aşıp takla atarak bir iş yerinin bahçesine düştü. Kazada 4 kişi yaralandı, alkollü sürücü kaçtı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı otomobilin sıkıştırdığı araç, bariyerleri aşıp takla atarak bir iş yerinin bahçesine düştü. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Eren D. yönetimindeki 35 HE 2506 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün alkollü oluduğu öne sürülen 06 AS 0894 plakalı otomobil tarafından sıkıştırıldı. Eren D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak takla atıp bir iş yerinin bahçesine düştü. Kazada sürücü Eren D. ile araçta yolcu olarak bulunan Ferhat N., Furkan K. ve Emre K. yaralandı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü ise otomobilini kaza yerinde bırakıp koşarak kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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