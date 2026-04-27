Alkollü sürücünün otomobili, elektrikli motosiklete çarptı; 1 ölü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücüsü Mürsel E.'nin (34) kullandığı otomobilin elektrikli motosiklete çarptığı kazada Hidayet Kaya Karaçobanım (47), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Güvercinada Caddesi'nde meydana geldi. Kadınlar Denizi Mahallesi istikametinden ilçe merkezine giden Mürsel E.'nin kullandığı 06 CAR 476 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 09 ARE 252 plakalı elektrikli motosiklete çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Hidayet Kaya Karaçobanım olay yerinde hayatını kaybetti. 1.72 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Mürsel E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı