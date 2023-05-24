Alkollü sürücünün makas attığı otomobil yol bakımı yapan işçilere çarptı: 4 ölü

MALTEPE, D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerlediği iddia edilen alkollü sürücünün kullandığı otomobil, yol bakımı yapan işçilerin arasına daldı. Kazada 4 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı.

Kaza, 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Atilla Mert Çukacı'nın kullandığı 34 NB 1182 plakalı otomobil makas atarak ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol bakım ve onarım ekibinin arasına daldı. Yolu kapatmak için konulan dubaları ve bariyerleri aşarak yolda bakım ve onarım yapan işçilere çarpan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi.

"MAKAS ATA ATA DEVAM EDİYORDU"