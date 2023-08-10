Alkollü sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde alkollü bir sürücü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadına çarptı. Kadın ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.
Alkollü sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı
ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde karşıdan karşıya geçtiği esnada otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.
Kaza, Isparta'nın Yalvaç İlçesine bağlı Hüyüklü Kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.N. hakimiyetindeki 06 DRH 719 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen E.Y.'ye çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralandığı belirlenen yaşlı kadın Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, hayati tehlikesi bulunan E.Y'nin Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği ve otomobil sürücüsünün 1.03 promil alkollü olduğu öğrenildi. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.