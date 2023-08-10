Alkollü sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde alkollü bir sürücü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadına çarptı. Kadın ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.