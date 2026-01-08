Haberler

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü kazada alkollü çıkan otomobil sürücüsü tutuklandı

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü tutuklandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü tutuklandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Hendek mevkisinde Ender K. (35) idaresindeki 34 GEK 18 plakalı otomobil ile S.D. (31) idaresindeki 27 AKZ 677 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüste yolcu olarak bulunan Yıldız D'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan B.H. ve G.H. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza mahallinden taksiyle kaçtığı belirlenen otomobil sürücüsü Ender K, Sapanca ilçesinde yakalandı. Yapılan kontrolde, Ender K'nin 2,11 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
