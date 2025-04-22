IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türk ekonomisi için büyüme tahminini değiştirdi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek

İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi

Alkollü Sürücü Motosikletliye Çarptı, Genç Hayatını Kaybetti

Alkollü Sürücü Motosikletliye Çarptı, Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde alkollü sürücünün çarptığı motosikletli Ercüment Murat Solmaz hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan sürücü H.B. gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü gözaltına alındı.

H.B. (38) idaresindeki otomobil, Karasu-Kocaali yolu Küçükkarasu mevkisinde Ercüment Murat Solmaz'ın (21) kullandığı 06 FDM 778 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

H.B. kazanın ardından kaçtı, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamera ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) incelemeleri sonucu kaçan otomobil sürücüsünün yerini belirledi. H.B, Kocaali ilçesinde saklandığı evde yakalandı, kazaya karışan otomobil de adreste bulundu.

Gözaltına alınan H.B'nin sağlık kontrolünde 156 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.