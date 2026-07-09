Haberler

Motosikletine çarptığı kadın ile sevgilisini darbettiği öne sürülen alkollü sürücü adli kontrolle serbest

Motosikletine çarptığı kadın ile sevgilisini darbettiği öne sürülen alkollü sürücü adli kontrolle serbest
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta alkollü E.K., otomobiliyle çarptığı motosikletin sahibi kadın ve sevgilisini darbetti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZONGULDAK'ta otomobiliyle çarpıp aynasını kırdığı motosikletin sürücüsü B.D. isimli kadın ile onun sevgilisi F.S.'yi darbettiği öne sürülen alkollü E.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 67 AEE 475 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan B.D. isimli kadına ait motosiklete çarptı. Kazada motosikletin aynası kırıldı. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan motosikletin sahibi B.D. ile sürücü E.K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre E.K., B.D.'yi darbetti. Daha sonra sesleri duyup gelen B.D.'nin erkek arkadaşı F.S. de darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan E.K. ile B.D., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne, F.S. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, taraflar darp raporu aldı. E.K. ve F.S. taburcu edilirken, B.D.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen E.K.'nin ehliyetine el konuldu. E.K., sonrasında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K., bugün sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Fikstür çekildi! Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB'den Miçotakis'e tarihi ayar!
Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu
Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur kaldı

Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur kaldı
Polise küfredip tehditler savurdu: Ben bir kraliçeyim

Polise küfredip tehditler savurdu! "Ben bir kraliçeyim"
ABD, İran'ın Buşehr eyaletini vurdu

ABD yine saldırdı! İran'da peş peşe patlama sesleri
Bonnie Tyler hayatını kaybetti

Bonnie Tyler hayatını kaybetti
Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı

Midye toplamak için daldılar, karşılarına çıkan kan dondurdu