Gönen'de işçi servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Arif F. (38) idaresindeki 10 RN 206 plakalı otomobil ile fabrika işçilerini taşıyan Cemal Ö. (34) yönetimindeki 10 S 28086 plakalı servis midibüsün çarpışması sonucu Mustafa Öztürk hayatını kaybettiği kazada, sürücüler ile midibüsteki G.H. (29), F.N. (46), M.K. (44), N.K. (51), Y.E.K. (25), A.N.Ö. (45), N.A. (38), B.Ç. (27) ve A.Y. (28) ile otomobilde bulunan E.K. (25) ve M.K. (38) yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, otomobil sürücüsü Arif F.'nin alkollü olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir),