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Kaza sonrası kaçan alkollü sürücü, otomobilinin düşen plakasından yakalandı

Kaza sonrası kaçan alkollü sürücü, otomobilinin düşen plakasından yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet sürücüsünü ağır yaralayan ve 1.30 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Mert Can Gergen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücüsü Tuğra U.'nun ağır yaralandığı kaza sonrası kaçan ve yakalanıp gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mert Can Gergen'in, 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gergen, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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