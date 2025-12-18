Haberler

Ali Yerlikaya: 17 İldeki Kaçak ve Sahte İçki Operasyonlarında 66 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 27 bin 886 litre sahte alkol ve 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirildiğini açıkladı. Son iki haftada 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik yapılan operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya,  ifadeleri kullandı:

"17 ilde jandarmamızın 'Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine' yönelik son 2 haftadır düzenlediği operasyonlarımızda; 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirdik. 6 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırklareli, Manisa, Ordu, Rize ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenledik. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
