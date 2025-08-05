Alkollü Drift Yapan Sürücü Gözaltına Alındı

Alkollü Drift Yapan Sürücü Gözaltına Alındı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobiliyle drift yapan ve polisten kaçarken dere yatağına düşen S.M., 3 promil alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken gözaltına alındı. 89 bin lira para cezası kesilen S.M., adli işlem sonrası serbest bırakıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde otomobiliyle drift yapıp, polisten kaçan ve aracının dere yatağına düşmesi sonucu gözaltına alınan S.M.'nin 3 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. 89 bin lira para cezası kesilen S.M., sevk edildiği adliyede savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. 35 BDB 014 plakalı otomobiliyle Mehmet Aslan Caddesi'nde drift yapan S.M., çevreye rahatsızlık verdiği için kendisini uyaran kişileri bıçakla tehdit etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisleri gören S.M., otomobiline binerek kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, takip sırasında direksiyon kontrolünü yitirip, otomobiliyle dere yatağına düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. 3 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen S.M.'ye drift yapmak, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, trafik kurallarına uymamak gibi çeşitli ihlallerden 89 bin TL para cezası kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M., savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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