Alkollü mekanları gezip vatandaşlara nasihatler veren tebliğciler bu kez sert kayaya çarptı - Haberler

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Alkollü mekanları gezip vatandaşlara nasihatler veren tebliğciler bu kez sert kayaya çarptı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Zaman zaman Beyoğlu gibi bölgelerde ortaya çıkarak alkollü içki tüketilen mekanlarda oturanlara dini uyarılar yapan tebliğciler bu kez Kadıköy'deydi. Alkol alan insanların oturduğu bir masanın yanında dini hatırlatmalar yapan tebliğciler ile masada oturan vatandaşlar arasında gerginlik çıktı.

Taksim Meydanı ve Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarının önünde zaman zaman ortaya çıkan tebliğciler, dün akşam da Kadıköy sokaklarındaydı.

"HOCANIN GÖREVİ ÖLÜM GELMEDEN HATIRLATMAK"

Tebliğcilerin alkol alan insanların oturduğu masaların çevresinde "Hocanın görevi ölüm gelmeden hatırlatmak, berber tıraş eder doktor muayene eder. Hoca da hatırlatır" şeklinde yaptığı açıklamalara, masada oturan vatandaşlardan da tepki geldi.

"BİZİ TACİZ EDİYORSUNUZ"

Vatandaşlardan birisi bunun üzerine "Bizim böyle bir isteğimiz oldu mu? Doktora gidiyoruz mesela muayene olmaya. Diyoruz ki benim bir rahatsızlığım var. Bizim sizden hatırlatma gibi bir isteğimiz oldu mu? Siz şu an taciz ediyorsunuz bizi bu masada otururken" sözleriyle tepki gösterdi.

Tebliğciler ise "Yok taciz değil, sıkıntı yok. Selamlaşma. Allah'a emanet olun" diyerek bölgeden uzaklaştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Kadıköy, Güncel, Haberler

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Yorumlar (15)

Salih YÜKSEL:

Allah herkese Özgür irade ve akıl vermiştir.şahıs her ne yaparsa kendi özgür iradesiyle yapar. Bu kimsenin ne karışmaya ne de akıl vermeye hakkı vardır.

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Hamit Gündoğdu:

Gerçek dini inanç Allah ile kul arasındaki manevi bağdır. Peygamber ise bağlantının kurulması için Allah tarafından elçi olarak atanandir. Yani tüm ibadetler Allah'a yapılıyorsa, sakala ve cübbeye saygı Kur'an'ın neresinde yazılı?

Cevap Yaz 23 14 Yayından Kaldır
ADEM ÇELİKEL:

Kimsiniz siz ya Allah mı Peygamber mi?

Cevap Yaz 22 18 Yayından Kaldır
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