Alkollü mekanları gezip vatandaşlara nasihatler veren tebliğciler bu kez sert kayaya çarptı

Taksim Meydanı ve Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarının önünde zaman zaman ortaya çıkan tebliğciler, dün akşam da Kadıköy sokaklarındaydı.

"HOCANIN GÖREVİ ÖLÜM GELMEDEN HATIRLATMAK"

Tebliğcilerin alkol alan insanların oturduğu masaların çevresinde "Hocanın görevi ölüm gelmeden hatırlatmak, berber tıraş eder doktor muayene eder. Hoca da hatırlatır" şeklinde yaptığı açıklamalara, masada oturan vatandaşlardan da tepki geldi.

"BİZİ TACİZ EDİYORSUNUZ"

Vatandaşlardan birisi bunun üzerine "Bizim böyle bir isteğimiz oldu mu? Doktora gidiyoruz mesela muayene olmaya. Diyoruz ki benim bir rahatsızlığım var. Bizim sizden hatırlatma gibi bir isteğimiz oldu mu? Siz şu an taciz ediyorsunuz bizi bu masada otururken" sözleriyle tepki gösterdi.

Tebliğciler ise "Yok taciz değil, sıkıntı yok. Selamlaşma. Allah'a emanet olun" diyerek bölgeden uzaklaştı.