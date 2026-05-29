Alkol alırken tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı

Samsun'da birlikte alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışmada S.K., N.B.'yi bıçakla bacağından yaraladı, ardından havaya ateş açtı. Şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki evde, birlikte alkol alırken çıkan tartışmada S.K. (28), arkadaşı N.B.'yi (24) bıçakla sol bacağından yaraladı.

Olay, dün akşam, Kadıköy Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. ve N.B. birlikte alkol alırken, S.K.'nin annesi, evden gitmelerini istedi. Çıkan tartışmada S.K. ile N.B. arasında arbede yaşandı. S.K., bıçakla arkadaşı N.B.'yi sol bacağından yaraladı. S.K. daha sonra kendisine ait tüfekle pencereden havaya ateş açtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı N.B., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polis ekipleri ise şüpheliyi suç aletiyle birlikte evinde yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
