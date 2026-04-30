İstanbul'da alkol kaçakçılığı operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, alkol kaçakçılığı yaparak elde ettikleri gelirleri akladıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1,4 milyar liralık hareketlilik tespit edilirken, çok sayıda mal varlığına da el konuldu.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçuna yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin örgütlü şekilde alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettikleri, bu gelirleri üçüncü kişiler ve şirketler üzerinden kendi hesaplarına aktararak kaynağını gizlemeye ve yasal gösterme girişiminde bulundukları belirlendi. Yapılan mali incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah İstanbul merkez olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında ayrıca 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı, 12 kişiye ait banka hesapları ile 2 şirkete ait hisse ve hesaplara el konuldu.

