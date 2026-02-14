Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Münih'te görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Münih'te görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya gelerek iki ülke arasındaki enerji işbirliği ve diğer konuları ele aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Münih'te bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Azerbaycan ve Ukrayna arasında enerji de dahil çeşitli alanlardaki işbirliklerinin genişletilmesiyle ilgili konular ele alındı.

Zelenskiy, Azerbaycan'ın Ukrayna'ya gösterdiği insani desteğe, özellikle Ukraynalı çocuklara yönelik dikkat ve özen için minnettarlığını ifade etti.

Aliyev ve Zelenskiy, ikili ilişkilerin perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı
6 gollü nefes kesen düello! Sivasspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

6 gollü nefes kesen düelloda 90+6'da inanılmaz son
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt