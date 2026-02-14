Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Münih'te görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Münih'te bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Azerbaycan ve Ukrayna arasında enerji de dahil çeşitli alanlardaki işbirliklerinin genişletilmesiyle ilgili konular ele alındı.

Zelenskiy, Azerbaycan'ın Ukrayna'ya gösterdiği insani desteğe, özellikle Ukraynalı çocuklara yönelik dikkat ve özen için minnettarlığını ifade etti.

Aliyev ve Zelenskiy, ikili ilişkilerin perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.