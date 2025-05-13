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Aliyev, Milli Savunma Bakanı Güler'i kabul etti

Aliyev, Milli Savunma Bakanı Güler'i kabul etti
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- Aliyev, Milli Savunma Bakanı Güler'i kabul etti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

- Aliyev, Milli Savunma Bakanı Güler'i kabul etti

BAKÜ - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Aliyev, PKK terör örgütünün kendini feshetmesini "tarihi bir olay" şeklinde nitelendirerek bu durumun Azerbaycan halkını da sevindirdiğini ifade etti. Aliyev, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi iradesinin başlıca rol oynadığını belirtti. Aliyev, Türkiye'nin gücünün, silahlı kuvvetlerinin, teröristlerle yürüttüğü profesyonel mücadelenin ve toplumdaki birliğin, terör örgütünün bu adımı atmasında başlıca etkenler olduğunu vurguladı. Aliyev, bunun sadece Türkiye için değil, genel olarak bölgede yaşayan halkların barış ve huzur içinde yaşaması açısından da önemli bir mesele olduğunu ifade etti.

Bakan Yaşar Güler ise görüşmede birkaç yıl önce Aliyev'in iradesiyle bölgede Ermeni teröristlerine tarihi bir ders verildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin terörle 41 yıllık mücadelesini zaferle tamamladığını belirtti. Güler, bundan sonra Türkiye'de barış olacağına olan inancını dile getirdi ve bu olayın bölge açısından önemine değindi.

Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile ilişkileri genişletmek için önümüzdeki dönemde ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Görüşme sırasında Azerbaycan ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri arasında tesis edilen verimli iş birliğine değinilerek bu çerçevede gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatların başarıyla hayata geçirildiği ifade edildi. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin, özellikle askeri alan başta olmak üzere tüm yönleriyle bundan sonra da gelişerek devam edeceğine duyulan güven ifade edildi. Aliyev ve Erdoğan arasındaki yakın ilişkilerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesindeki rolü vurgulandı.

Görüşmede iş birliği imkanları konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAFIG MACİDOV - Güncel
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