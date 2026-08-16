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Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon: 32 tutuklama

Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon: 32 tutuklama
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik mali suç soruşturmasında 38 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklanırken, 6 şüpheli ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ' Alihan Kuriş suç örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik düzenlenen mali suç operasyonunda 38 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden; örgüt lideri Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse tutuklandı. Yusuf B., Ahmet G., Ömer Y., Ahmet E., İsmail Hakkı A. ve Selman Süleyman K. ise ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi. Öte yandan şüphelilerin yakınları, adliye önündeki basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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