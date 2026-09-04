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Alihan Kuriş Soruşturmasında Firari İrfan Yılmaz İçin Yakalama Kararı

Alihan Kuriş Soruşturmasında Firari İrfan Yılmaz İçin Yakalama Kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmasında, 'suç örgütüne üye olma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından gözaltı kararı verilen İrfan Yılmaz'ın firari olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen İrfan Yılmaz'ın firari olduğu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İrfan Yılmaz hakkında "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Firari olduğu belirlenen Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: ANKA
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