Haberler

Alihan Kuriş operasyonunda 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 3. dalga operasyonda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 3. dalga operasyonda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı

Süleymancılara yeni operasyon! 11 şirkete kayyum atandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köfteci Yusuf'un önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi

Köfteci Yusuf'un önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi
İsrail'de mafya lideri silahlı saldırıda öldü

Ülkenin en tehlikelilerindendi! Sonu çok kötü oldu
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

İzmir’de şafak operasyonu! Uykusunda yakalandılar

Yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpıştığı kazada bilanço ağırlaşıyor

Yolcu otobüsüyle tankerin çarpıştığı kazada bilanço ağırlaşıyor
Bebek Sahili'nde boğulma tehlikesi geçiren kadını çevredekiler kurtardı

Görüntü: Bebek Sahili'nden! Zor kurtardılar
Kontak çevirmek artık daha pahalı! Benzin 75 lira sınırına geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Gece yarısı zam geldi