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Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu: 33 gözaltı

Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu: 33 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 33'e yükseldi. Operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 9 şüphelinin yurt dışında olduğu, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 33'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında işlem yapılan 49 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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