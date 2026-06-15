Aliağa'da servis otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İzmir'in Aliağa ilçesinde servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam Z.F. idaresindeki plakası öğrenilemeyen servis otobüsü ile E.U. yönetimindeki 34 BOR 257 plakalı otomobil, Güzelhisar Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Metin Aydemir