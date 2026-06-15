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Aliağa'da servis otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Z.F. idaresindeki plakası öğrenilemeyen servis otobüsü ile E.U. yönetimindeki 34 BOR 257 plakalı otomobil, Güzelhisar Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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