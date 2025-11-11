Aliağa'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

SAĞANAK ALİAĞA'DA DA ETKİLİ OLDU

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'in Foça ilçesinden sonra Aliağa'da da sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde trafik aksadı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Tolga TAHÇI / İZMİR,