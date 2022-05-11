Aliağa'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Alp Oğuz Anadolu Lisesi önünden başlayan ve Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği'ne kadar süren yürüyüşte korteje Aliağa Engelsiz Mehteran Takımı eşlik etti.

Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşün ardından Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği'nde temsili asker kına gecesi gerçekleştirildi.

Etkinlikte söz alan Dernek Başkanı Musa Pala, Aliağa'nın engelli dostu bir şehir olması adına ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek, "Engelliler sadece bu hafta hatırlanmamalı. Herkes hayatının bir bölümünde mutlaka bir engelliyle tanışıp onun dünyasına misafir olmalı. Engelliler gece gökyüzündeki yıldızlar gibidir, hayatınıza bir parça ışık ve güzellik katan özel insanlardır." dedi.