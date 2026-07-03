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İzmir'de boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki kız tedavi gördüğü hastanede öldü

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İzmir'in Aliağa ilçesinde babası ve kardeşiyle girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki Emine Şimşek, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Baba Serkan Şimşek de daha önce hayatını kaybetmişti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde babası ve kardeşiyle girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastanede tedavi altına alınan 15 yaşındaki Emine Şimşek yaşamını yitirdi.

Şakran Plajı'nda 21 Haziran'da boğulma tehlikesi geçiren Şimşek, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Şimşek'in cenazesi, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan İzmir Şehir Hastanesinde tedavisi tamamlanan 10 yaşındaki S.E. Şimşek ise taburcu edildi.

Olay

Şakran Plajı'nda 21 Haziran'da denize giren baba Serkan Şimşek (45), kızı Emine Şimşek ile oğlu S.E. Şimşek boğulma tehlikesi geçirmiş, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerince denizden çıkarılan baba ve çocukları hastaneye kaldırılmıştı.

Baba Serkan Şimşek, 24 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
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