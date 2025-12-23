Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Gürcü mevkidaşı Geladze ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile yaptığı görüşmede, organize suçlarla mücadele, suçluların iadesi, kolluk eğitimi ve düzensiz göç konularında işbirliğini artırma yollarını değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ve heyetiyle yapılan görüşmede, başta organize suç örgütleriyle mücadele, suçluların iadesi, kolluk eğitimi ve düzensiz göçle mücadele olmak üzere Bakanlıklar arasında işbirliğinin artırılması konularında değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından, Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze ve heyetiyle yaptıkları görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile bir araya geldik. Sayın Bakan ve heyetiyle yaptığımız görüşmede, başta organize suç örgütleri ile mücadele, suçluların iadesi, kolluk eğitimi, düzensiz göçle mücadele olmak üzere Bakanlıklarımız arasında devam eden işbirliğinin artırılması konularında değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Türkiye INTERPOL, EUROPOL ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle birlikte çalışan dünyadaki en etkin ülkelerden biridir. Kabine dönemimizde 58 farklı ülkeden kırmızı bültenle aranan 588 suçlunun Türkiye'ye getirilmesi bunun en somut örneğidir. Gürcistan ile ortaya koyduğumuz karşılıklı güvene dayanan işbirliği sonucunda da 243 suçlunun ülkemize iadesi sağlanmıştır. Sayın Bakan'a ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Asgari ücrete hükümet kanadının ilk yorumunda, "enflasyon" vurgusu
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Öğretmenlikte bir devrin sonu! MEB pedagojik formasyonu resmen kaldırdı

Öğretmenlikte bir devrin sonu! Şikayet edilen uygulama kaldırıldı
Hasan Şaş'tan Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi

Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Asgari ücrete hükümet kanadının ilk yorumunda, "enflasyon" vurgusu
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı
Asgari ücretle birlikte işveren desteğine de zam geldi

Asgari ücretle birlikte o da belli oldu! İşte verilecek destek tutarı