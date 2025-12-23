İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Gürcü mevkidaşı Geladze ile görüşmesine ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ve heyetiyle yapılan görüşmede, başta organize suç örgütleriyle mücadele, suçluların iadesi, kolluk eğitimi ve düzensiz göçle mücadele olmak üzere Bakanlıklar arasında işbirliğinin artırılması konularında değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından, Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze ve heyetiyle yaptıkları görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile bir araya geldik. Sayın Bakan ve heyetiyle yaptığımız görüşmede, başta organize suç örgütleri ile mücadele, suçluların iadesi, kolluk eğitimi, düzensiz göçle mücadele olmak üzere Bakanlıklarımız arasında devam eden işbirliğinin artırılması konularında değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Türkiye INTERPOL, EUROPOL ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle birlikte çalışan dünyadaki en etkin ülkelerden biridir. Kabine dönemimizde 58 farklı ülkeden kırmızı bültenle aranan 588 suçlunun Türkiye'ye getirilmesi bunun en somut örneğidir. Gürcistan ile ortaya koyduğumuz karşılıklı güvene dayanan işbirliği sonucunda da 243 suçlunun ülkemize iadesi sağlanmıştır. Sayın Bakan'a ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."