Ali Yerlikaya’dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sert Mesaj

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kadına yönelik şiddete karşı topyekun bir mücadeleyle, daha güvenli ve huzurlu bir gelecek mümkün." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, kadına yönelen her türlü şiddetin, kötü muamele ve ayrımcılığın, sadece bir bireye değil, toplumun vicdanına, devletin adalet anlayışı ile medeniyetin değerlerine vurulan darbe olduğunu belirtti.

Bu meseleyi, sadece bir güvenlik konusu olarak değil, insan onurunu koruma, toplumsal vicdanı yaşatma ve medeniyeti savunma meselesi olarak gördüklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu mücadelede hiçbir mazeret, hiçbir tereddüt, hiçbir istisna yoktur. Ne adalet duygusundan ne vicdandan ne de insanlık onurundan bir adım dahi geri atmayacağız. Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir. Kadına yönelik şiddete karşı topyekun bir mücadeleyle, daha güvenli ve huzurlu bir gelecek mümkün."