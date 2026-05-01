Ali Yalçın, Çorum'dan İktidara Seslendi: "Gelir Dağılımında Uçurum Büyürse Toplumsal Dayanışma Zayıflar, İç Tahkimat Zarar Görür"

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Memur-Sen Konfederasyonu'nun bu yıl Çorum'da düzenlediği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Enflasyonla mücadelede sabit gelirli alt ve orta gelir grupları korunmaz ise gelir dağılımında uçurum büyürse, sebebi olmadığımız enflasyonun faturası ücretliye çıkarsa, kamuda aynı işi yapan iki farklı statüdeki çalışan arasındaki ücret farkı daha da derinleşir ise 'mali disiplin sağlıyoruz' diye çalışanlar yok sayılırsa toplumsal dayanışma zayıflar, iç tahkimat zarar görür" dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her yıl farklı bir ilde gerçekleştirilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının bu yılki adresi Çorum oldu. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi, Saat Kulesi Meydanı'nda bir araya geldi, vatandaşlar halaylar ve müzikler eşliğinde 1 Mayıs'ı kutladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyanın yaklaşık yüzde 20'sinin aşırı yoksulluk sınırının altında yaşadığını ve yarısının yoklukla mücadele ettiğini söyledi. Küresel servetin ise dünyanın yüzde 1'i tarafından kontrol edildiğini vurgulayan Yalçın, en zengin 26 kişinin servetinin dünya toplam servetinin yarısına eşit olduğunu belirtti.

Yalçın, bu çarpık düzeni "gelişmişlik, büyüme, yeni dünya düzeni" olarak adlandıranlara tepki göstererek, milyonlarca çocuğun açlıktan öldüğü, hırsızlığın ve adaletsizliğin kol gezdiği bir sistemin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Gazze'de yaşanan katliamı örnek gösteren Yalçın, insan hakları söyleminde bulunan ülkelerin çifte standartlarını eleştirdi ve çevre konularına gösterilen hassasiyetin, Gazze'deki vahşet karşısında gösterilmediğini söyledi. Ali Yalçın, Filistin'e destek amacıyla yola çıkan aktivistlerin bulunduğu Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail tarafından engellenmesini eleştiren Yalçın, gemilerin açık denizde alıkonulduğunu belirterek, "Birimizi alırsanız, binimiz yola çıkarız" dedi.

"Yüksek enflasyon ve fiyat istikrarsızlığı sabit gelirliyi eziyor"

Türkiye'deki ekonomik tabloyu değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları söyledi:

"Tablo iç açıcı değil. Yüksek enflasyon ve fiyat istikrarsızlığı sabit gelirliyi eziyor. Enflasyonla mücadelede fatura emekçiye kalıyor. Neo liberal politikalar nedeniyle gelir dağılımındaki adaletsizlik derinleşiyor, orta sınıf yok oluyor. Emekliler ay sonunu getiremiyor. Görev aylığıyla emekli aylığı arasındaki bağ koptu. Emekliler 22 bin TL seyyanen zammı hala alamadılar. Onun için emekliyi el açtıracak duruma düşürmekten bir an önce kurtarmak gerekir. Genç işsizliği gençlerimizi umutsuzluğa düşürmesin. Ücretlerin vergi yükü azaltılsın. Emeğin payı küçülür ise umut da küçülür. TÜİK'in açıkladığı veriler tutmuyor. Maliyenin gerçekleri, gerekçeleri, TÜİK'in sepeti onların hepsinin ayağı yere basmıyor. Kiradan akaryakıta, temel gıdadan ürünlere, konfeksiyondan ulaşıma, suya, eğitim giderlerine her alanda zamlar farklı bir şey söylüyor."

"Açıklanan rakamlarla yaşananlar örtüşmüyor"

Son bir yıl içerisinde kiralar yüzde 70'i aşan artışlar gördü. Temel gıda ürünlerinde birçok kalem yüzde 60-80 aralığında değişti. Çarşıda pazarda yaşanan ortada. Açıklanan rakamlarla yaşananlar örtüşmüyor. Sorunlar birikti ve sabit gelirlinin mecali tükeniyor. Biz bunları defalarca anlattık. Toplu sözleşmede, KPK'da çifte söyledik. Bir kez de buradan, Çorum'dan, 1 Mayıs meydanından söylüyoruz, enflasyonla mücadelede sabit gelirli alt ve orta gelir grupları korunmaz ise gelir dağılımında uçurum büyürse, sebebi olmadığımız enflasyonun faturası ücretliye çıkarsa, kamuda aynı işi yapan iki farklı statüdeki çalışan arasındaki ücret farkı daha da derinleşir ise 'mali disiplin sağlıyoruz' diye çalışanlar yok sayılırsa toplumsal dayanışma zayıflar, iç tahkimat zarar görür."

Kaynak: ANKA