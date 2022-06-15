CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "AKP, Konya'yı görmüyor. Konya Ovası değerlendirilse Türkiye'nin yaşadığı şu buğday, ayçiçek yağı noksanlığı giderilir. Bir Konya Ovası Türkiye'nin tahıl ürünlerini üretir, yeter de artar bile ama AKP gözünü Sudan'a, Venezüella'ya, Afrika'ya dikmiş; Konya'ya körler. Venezüella'ya gözleri açık, niye acaba? Orada tarım alanlarının kiralanmasını, buğday üretimini bir takım özel şirketler mi yapacak acaba, yine 5'li çete mi yapacak bu işleri?" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve beraberindeki heyet, bugün Konya'ya geldi vatandaşlarla buluştu. CHP Konya İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Öztunç, AKP iktidarının Konya'yı ve Konya Ovasını sahipsiz bıraktığını belirterek CHP'nin iktidarında Konya'nın sorunlarının çözüleceğini anlattı. AKP'nin tarım politikalarını eleştiren Öztunç, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Konya ziyaretinde çiftçilerimizden bir sitem aldı; Konya Ovasına, suya, Konya tarımının büyütülmesi, geliştirilmesine ilişkindi. Bunun üzerine Genel Başkanımız Konya heyetinin oluşmasını istedi biz de bu kapsamda buraya gelip görüşmelerimizi yaptık.

"AKP, KOP PROJESİNİ 20 YILDA BİTİREMEDİ"

Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Konya'nın, Konya Ovasının daha da büyüyüp tarımın burada artmasını istiyoruz. Kamuoyunda Mavi Tünel olarak bilinen Konya Ovası Projesi (KOP), Türkiye'nin GAP'tan sonra gelen en büyük projesi. 2002 yılında başlatıldı, oldu 2022, 20 yılda hala bitmedi, güya bu tüneller 2017'de bitecekti. Her seçim dönemi AKP, Erdoğan geldi, 'bitiriyoruz, bitti, Konya Ovası suya kavuşacak' dedi, bitmedi. Siz hükümetseniz yapan şirketleri bulacaksınız, yaptıracaksınız. 2020 yılından beri müteahhit batmış bekliyor, biz devreye girmesek, CHP gündeme getirmese üstüne yatacaklar. Bugün öğreniyoruz ki önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta yeni bir müteahhitle anlaşılacakmış, firma belliymiş. Bugüne kadar neredeydiniz, illa bizim söylememiz mi gerekiyor? Şimdi bu konuda adım atılıyor, bizim devreye girip ilgi göstermemizle yeniden bir hareketlenme başlayacak gibi görünüyor.

"AKP HÜKÜMETİ HEP GÜRLER HİÇ YAĞMAZ"

Buranın bitmesi gerekiyor, 410 milyon metre küp su buradan Konya Ovasına gelecek bunun 170 milyon metreküpü, hadimi tünel üzerinden gelecek, gelmiyor geri kalanı getirilmeye başlandı. O da sulama için değil çoğunlukla içme suyu olarak getiriliyor, tarımsal amaçlı getirilmiyor. Hükümetler iş bitirmek zorundadır AKP hükümeti hep gürler hiç yağmaz, kürsüye çıktığı zaman sayın Erdoğan gürlüyor yağmaya gelince yağma yok, yağmıyor; öteki yağma var ama yanlış anlamayın. Hem de bu son zamanda giderayak tam yağma yapıyorlar her yerden. Konya'da bu işten en mustarip kentlerden birisi yıllarca AKP'ye çok oy verdi, ne hizmet aldı söyler misiniz?

"AKP GÖZÜNÜ SUDAN'A, VENEZÜELLA'YA, AFRİKA'YA DİKMİŞ; KONYA'YA KÖRLER"

Seçim geliyor CHP iktidarında bu projeyi bitirmek, tamamlamak Konya Ovasını o özlediği suya kavuşturmak boynumuzun borcu. İnşallah bize nasip olacak. AKP, Konya'yı görmüyor. Konya Ovası değerlendirilse Türkiye'nin yaşadığı şu buğday, ayçiçek yağı noksanlığı giderilir. Bir Konya Ovası Türkiye'nin tahıl ürünlerini üretir, yeter de artar bile ama AKP gözünü Sudan'a, Venezüella'ya, Afrika'ya dikmiş; Konya'ya körler. Venezüella'ya gözleri açık, niye acaba? Orada tarım alanlarının kiralanmasını, buğday üretimini bir takım özel şirketler mi yapacak acaba, yine 5'li çete mi yapacak bu işleri? Senin ne işin var Venezüella'da, Sudan'da, Nijer'de. Nijer'in çiftçisine para kazandır Konya'nın çiftçisine kazandırma, Venezüella'ya gözünü aç gözünü dik, Konya'ya gözünü kapa. Bu AKP'nin rant anlayışıdır. CHP iktidarında buna son vereceğiz, Konya'nın ihtiyacı olan 4,5 milyar metreküp su Konya'ya gelecek. Bizim önerilerimiz nelerdir? KOP bir an önce bitirilmelidir. Konya Ovasının sulanması için tüm alternatifler mutlaka değerlendirilmeli, alternatif projeler mutlaka üretilmeli. Obruk sorunu var Konya'da, binin üzerinde obruk var.

"TEREYAĞI TAVADA NASIL ERİYORSA AKP KONYA'DA ÖYLE ERİYOR VE CHP KONYA'DA BÜYÜK GÜÇ KAZANIYOR"

AKP geçmişte çok oy aldı, onu bir daha rüyasında görür. İnşallah CHP Konyalılara kendisini anlatıyor, inşallah Konyalılar da CHP'ye 'Buyur sıra sende haydi Türkiye'yi yönet, Konya'dan sana büyük destek vereceğiz' diyecek. Tereyağı tavada nasıl eriyorsa AKP Konya'da öyle eriyor ve CHP Konya'da büyük güç kazanıyor."

Bir basın mensubunun, "Kuraklığa dayanıklı buğday araştırmaları yapan Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün TOKİ'ye devri ile ilgili belgeler ortaya çıktı. Bununla ilgili partinizin bir çalışması var mı?" sorusuna CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu şu yanıtı verdi:

"AKP ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİNİN ARAZİLERİNE DE GÖZ DİKMİŞTİR"

"CHP'nin çok nitelikli, tutarlı, kapsamlı tarım politikası var. Bunun içinde üretim planlaması var, bölgelere göre neyin ne kadar üretileceği gibi. Türkiye 85 milyon, 100 milyona gidiyor turizm sektörünü de düşünürsek ikinci, üçüncü ürüne geçmemiz gerekiyor. İthalatla bu çarkı çeviremeyiz. Dünyada tarım alanları azalıyor. 2020 yılı BM'nin kuraklık yılı ilan ettiği bir gündü, kuraklığa dayanıklı çeşitler üretiliyor araştırma enstitüleri, cumhuriyetimizin yüz akıdır, AKP onların arazilerine de göz dikmiştir.

"BÖYLE GÜZİDE KURULUŞLARIN ARAZİLERİNİN RANT ADINA PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNİ KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ"

Çiftçini içinde bunduğu borç yükünden çiftçiyi karatarak, çiftçiyi yeniden traktörle, toprakla, ahırla, üretimle barıştıracak, verilmeyen desteği çiftçinin cebine koyarak "haydi üret" diyerek üreten köylüyü yeniden milletin efendisi yapacak projelerimiz var. Ama biz mühendisiz bu işleri liyakatli kişilerin yapması gerekir, Türkiye'nin her yerinde bir üretim seferberliğine gireceğiz. Birkaç sene içinde dünyadan ithalatı bazı ürünler haricinde, Türkiye kahve ithal edebilir coğrafyasında yetişmiyor ama Türkiye'nin buğday, mısır, soya ithal etmesi bizim kabul edemeyeceğimiz bir üründür. Böyle güzide kuruluşların arazilerinin rant adına peşkeş çekilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz."

ANKA / Güncel