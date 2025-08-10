Ali İhsan Alçı Bulvarı Çalışmaları Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesinin Ali İhsan Alçı Bulvarı'ndaki çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallesi'nden geçerek Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı'nı kesintisiz bağlayacak, Ali İhsan Alçı Bulvarı'ndaki çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bulvar tamamlandığında bölgenin değerine değer katacaklarını ifade etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bir tarafında Ziyagökalp, diğer tarafında Yenidoğan Mahallesi'nin bulunduğu yerdeyiz. Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı'nı kesintisiz bağlayacak Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın ikinci etap çalışmaları devam ediyor. 2 bin 500 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın tüm çalışmaları tamamlandığında bölgenin çehresi değişecek. Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallesi'nden geçerek Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı'nı kesintisiz bağlayacak ve şehrin trafik yükünü kaldıran ana akslardaki yoğunluk da azalmış olacak."