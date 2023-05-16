Ali Hikmet Akıllı: Islak İmzalı Sandık Tutanaklarının Tamamı Toplanmış Olup İl Hukuk Ekibi Öncülüğünde İlçe Seçim Kurullarına Gerekli İtirazlar...

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, “Islak imzalı sandık tutanaklarının tamamı toplanmış olup YSK verileri ile karşılaştırılmış ve hata tespit edilen verilerin düzeltilmesi için İlçe Seçim Kurullarına gerekli itirazlar yapılmıştır. Sosyal medyada dolaşımda olan tutanakların tamamına da bu kapsamda itiraz edilmiştir. İtiraz edilen tutanak sayısı toplam 453’tür” dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, "Islak imzalı sandık tutanaklarının tamamı toplanmış olup YSK verileri ile karşılaştırılmış ve hata tespit edilen verilerin düzeltilmesi için İlçe Seçim Kurullarına gerekli itirazlar yapılmıştır. Sosyal medyada dolaşımda olan tutanakların tamamına da bu kapsamda itiraz edilmiştir. İtiraz edilen tutanak sayısı toplam 453'tür" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Akıllı, Ankara'da itiraz edilen ıslak imzalı tutanak sayısının 453 olduğunu duyurdu. Hikmet Akıllı'nın bu akşam Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Islak imzalı sandık tutanaklarının tamamı İlçe Başkanlıklarımız tarafından toplanmış olup YSK verileri ile karşılaştırılmış ve hata tespit edilen verilerin düzeltilmesi için il hukuk ekibi öncülüğünde İlçe Seçim Kurullarına gerekli itirazlar yapılmıştır. Sosyal medyada dolaşımda olan tutanakların tamamına da bu kapsamda itiraz edilmiştir. İtiraz edilen tutanak sayısı toplam 453'tür. 453 itiraz sayısı sadece Ankara'ya ilişkin olup, hatalı oy sayısını sandıktaki seçmen sayısı ile çarparak bulmak doğru bir yöntem değildir."