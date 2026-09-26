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Ali Gül, Hürriyet Partisi genel başkanlığına ilk olağan kurultayda yeniden seçildi

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Ali Gül, Hürriyet Partisi genel başkanlığına ilk olağan kurultayda yeniden seçildi
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Hürriyet Partisi'nin Ankara'da düzenlenen ilk olağan kurultayında Ali Gül yeniden genel başkan seçildi. Partiden yapılan açıklamaya göre Merkez Karar Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu da yenilendi.

(ANKARA) - Hürriyet Partisi'nin Ankara'da düzenlenen ilk olağan kurultayında Ali Gül yeniden genel başkan seçildi. Partinin açıklamasına göre Merkez Karar Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu da yenilendi.

Hürriyet Partisi'nin ilk olağan kurultayı Ankara'da yapıldı. Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ali Gül'ün yeniden genel başkan seçildiğini bildirdi. Kurultayda Merkez Karar Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu da yenilendi.

Partinin paylaşımında, "Güven tazeleyerek yeniden seçilen sayın Genel Başkanımız Ali Gül, yenilenen Merkez Karar Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulumuz ile mücadelemizi çok daha kuvvetli bir biçimde sürdüreceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA
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