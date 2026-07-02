Babacan: Madımak'ta katledilen 35 canı rahmetle anıyorum

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "2 Temmuz 1993'te Madımak'ta katledilen 35 canımızı saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 Temmuz 1993'te Madımak'ta katledilen 35 canımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Hiçbir vatandaşımızın düşüncesi, kimliği ya da inancı nedeniyle hedef alınmadığı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA